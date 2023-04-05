Семшов: «Если состоится отставка Йокановича, то Черчесов — хорошая кандидатура для «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов назвал потенциальных кандидатов на замену главному тренеру бело-голубых Славишу Йокановичу.

«Если думать, кто бы лучше подошел бело-голубым — Николич или Черчесов, то хочется сказать, что Станислав Саламович знает лучше наш чемпионат. «Динамо» — команда со своей спецификой аурой. Прежде, чем работать в этом клубе, надо в нем побывать. Черчесов был в этой команде и хорошо ее знает. Если состоится отставка Йокановича, то Станислав Саламович — хорошая кандидатура для «Динамо». Но Йокановичу надо дать доиграть весь сезон, чтобы понимать какую игру он хочет строить. Если результат будет, то Славише удалось донести свои требования до коллектива», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

Во вторник, 4 апреля, «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.