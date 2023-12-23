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Сегодня, 04:56

Семшов: «У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов готов к игре в европейских чемпионатах.

– У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе. В первой части чемпионата он неплохо выглядел. Если поступит предложение из «Марселя», Федор и ЦСКА его рассмотрят. Чалов не затеряется в такой команде.

Французский чемпионат подходит российским футболистам, так же, как и испанский. Смотря еще в какой клуб переходить. Главное, это игровая практика. Если футболист будет играть, любой чемпионат ему подойдет. Без постоянной практики, игрок не сможет прогрессировать», – цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-chalov-ne-zateryaetsya-v-marsele-on-gotov-k-evrope/
Игорь Семшов
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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