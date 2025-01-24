Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:10

Семшов считает, что ЦСКА способен попасть в первую тройку РПЛ по итогам сезона

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Семшов оценил выступление московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«ЦСКА неплохо играет при Марко Николиче и может попасть в тройку. Но, пожалуй, не имеет шансов на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне. Не надо забывать, что у армейцев новый тренер. Посмотрим, как красно-синие проведут зимние сборы и начнут вторую часть сезона. Многое также зависит от трансферов. Серб уже полгода тренирует команду и, наверное, уже понимает, какие позиции надо усилить», — сказал Семшов «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Ученые спрогнозировали раскол Африканского континента надвое раньше
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
В Краснодаре задержали пилота гражданской авиации по подозрению в госизмене
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
СМИ узнали о сокрытии Киевом данных о потерях ВСУ для лучшей позиции на переговорах
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя