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16 мая, 00:47

Семшов считает, что «Динамо» не стоило увольнять Йокановича до конца сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов считает, что руководство бело-голубых поспешило с решением отправить Славишу Йокановича в отставку с поста главного тренера команды.

«Надо было дать Йокановичу возможность доработать в «Динамо» до конца сезона. Чемпионат уже давно потерян в плане призовых мест. Чтобы не будоражить ситуацию, надо было дать доработать Славише до конца. С другой стороны, руководству «Динамо» надо задуматься о стратегии клуба, что они хотят. Бело-голубые каждый год меняют тренера, причем одного иностранца на другого, а результатов нет. Даже Шварц занял третье место, но команда могла оказаться выше. Надо понимать, в какую сторону развиваться и что делать с командой в плане усиления футболистами. Многие игроки «Динамо» в этом году сдали и не смогли выйти на тот уровень, который был раньше. Не думаю, что в этом виноват тренер, он хотел донести свои мысли до футболистов. Игрок при любом специалисте должен доказывать и держать свое реноме. Не думаю, что Йоканович требовал то, что было тяжело выполнить.
По слухам, у «Динамо» все кандидаты на пост главного тренера с нероссийским паспортом. У нас бело-голубые ассоциируются только с зарубежными тренерами. Пусть решает руководство клуба, кто им лучше подойдет, хотя мне кажется, что они сами немного запутались, в какую сторону надо развиваться. Есть еще ветераны и болельщики команды, которые тоже имеют мнение, нужно послушать их. Им клуб небезразличен, они переживают. Понятно, что выбор будет делать руководство, но прислушаться к разными мнениям все равно интересно. Надо собрать все сведения для понимания, кого хочется видеть на посту главного тренера «Динамо». Надо задать хотя бы какое-то направление и определить, кого из футболистов звать в команду. Все-таки «Динамо» такой клуб, в котором надо пропитаться духом команды. Повторюсь, у бело-голубых работают одни иностранцы, про своих людей они забывают. Даже в Европе не забывают своих ветеранов, которые отдавались клубу и приносили успех», — приводит Metaratings слова Семшова.

Йоканович работал в «Динамо» с июня 2022 года и был уволен 14 мая 2023 года. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера команды будет 32-летний Павел Алпатов.

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.

Славиша Йоканович. «Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич
Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-rukovodstvo-dinamo-zaputalos-nado-bylo-dat-iokanovichu-dorabotat-do-konca-sezona-251309/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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