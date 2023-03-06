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Сегодня, 17:13

Игорь Семшов: «Главные арбитры должны не полагаться на VAR, а сами принимать решения»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о влиянии судей на исход матчей и положение команд в турнирной таблице РПЛ.

«Я бы не стал валить все на судей и говорить, что они могут как-то повлиять на чемпионскую гонку. Сегодня они судят по одному, а завтра могут поменять свое решение. Арбитры в нашем чемпионате не могут сильно повлиять на какие-то моменты. Вообще, я думаю, что мы слишком часто обращаем внимание на судей. Арбитры тоже находятся под давлением, которое идет со всех сторон. Плюс, когда играются матчи за важные очки между командами, которые борются за медали или за выживание, такое всегда будет. Судьи все равно должны быть уверены в своих решениях, действиях и не бояться брать на себя ответственность. Особенно, главные арбитры должны не полагаться на VAR, а сами принимать решения», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Спартак» идет вторым с 37 очками. Тройку лучших команд замыкает «Ростов» (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-glavnye-arbitry-dolzhny-ne-polagatsya-na-var-a-sami-prinimat-resheniya-233318/
Игорь Семшов
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