Семшов считает, что Глушенков может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение по поводу выступлений Максима Глушенкова за «Зенит» в начале текущего сезона.

В матче 3-го тура РПЛ форвард сделал хет-трик в ворота «Ростова» и был признан лучшим игроком матча. В первых 5 играх за петербургский клуб Глушенков забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

«Глушенков быстро нашел общий язык с партнерами, поэтому он так много забивает. Бразильцы помогают Максиму реализовывать моменты. Глушенков действует очень правильно. Высокая конкуренция в «Зените» помогает Максиму стать еще сильнее.

Будет ли у него спад? Все зависит от команды. У «Зенита» вряд ли будут провалы по ходу сезона, потому что есть футболисты, которые готовы в случае чего выйти и сыграть. С сильными футболистами Глушенков будет расти и прогрессировать. Станет ли Максим лучшим игроком РПЛ? Да, он может получить такую награду. Все зависит от Глушенкова. Лучший футболист — это прежде всего стабильная игра», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. По итогам сезона-2023/24 игрок стал лучшим ассистентом как в РПЛ, так и среди всех европейских национальных лиг, сделав 19 голевых передач.