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Сегодня, 14:15

Семшов: «Глушенков наверняка будет в списке Карпина на матчи сборной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборной России.

— Многие обсуждают взаимоотношения Глушенкова с Карпиным. По вашему мнению, Максим обязан быть в сборной в ближайших матчах?

— Что значит «обязан»? Он — игрок, Карпин — тренер. Тренер определяет состав и тех кандидатов, которых он хочет на данный момент просмотреть, а игрок, если видит свою фамилию в списке, должен приезжать. Глушенков делает свою работу, Карпин — свою.

— Вы видите хоть одну причину, по которой Карпин может его не вызвать?

— Причины могут быть разные. Карпин может просто решить попробовать других кандидатов. Не более того. Но я думаю, Глушенков наверняка будет в списке.

— Зачем пробовать других? В чем тогда суть сборной?

— Суть сборной сейчас такова, что мы не участвуем ни в каких официальных турнирах. И тренер вправе проверять кандидатов и молодых футболистов, которые в будущем могут играть в сборной. Мы же не знаем, когда вернемся на международную арену. А годы идут, некоторые к моменту, когда нас допустят, могут уже завершить карьеру. А тут нужно пробовать всех. Сейчас, даже когда слушаешь комментаторов, складывается мнение, что у нас в лиге одни игроки сборной — уже столько кандидатов опробовано. Неплохо, когда есть такая возможность. Нужно смотреть в будущее.

— Но и Глушенкову далеко не 30 лет. Возможно, он и есть будущее этой сборной.

— Я считаю, что Глушенков уровню сборной соответствует и должен быть в списке.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Валерий Карпин
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
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