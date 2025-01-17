Семшов: «Крыльям Советов» нужно отдохнуть от скандалов»

Экс-футболист «Крыльев Советов» и сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» высказался о целях самарской команды во второй части сезона РПЛ.

«Наверное, задача «Крыльев» — избежать попадания в последнюю четверку [РПЛ]. Им сейчас надо успокоиться психологически. Потому что играть они умеют, тренер не первый год работает... Сборы покажут, насколько они отошли от всех перипетий, которые у них были в прошлом году.

Им нужно отдохнуть от скандалов. Все это непросто, особенно когда нет нужного результата. Но я думаю, что «Крылья» не вылетят. Достаточное количество очков у них есть, должны появиться новые силы, чтобы преодолеть барьер», — сказал Семшов «СЭ».

Самарцы после 18 туров занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.