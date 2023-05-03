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Сегодня, 19:05

Семшов считает, что Малком не потеряется в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал новости об интересе европейских топ-клубов к 26-летнему нападающему «Зенита» Малкому.

«Малком — топ-игрок для нашего чемпионата и для европейских клубов уровня «ПСЖ» или «Арсенала». Он ведь играл за «Барселону» и знает, как там нужно действовать, чтобы играть. Думаю, что Малком в Европе не потеряется, а только добавит, потому что у нас он чувствует себя сильнее других, играя даже на 70-80%. Малкому здесь тяжело прогрессировать, переход в Европу будет плюсом для его карьеры. Малкома не сможет заменить никто внутри России. С его уходом наш чемпионат многое потеряет. С другой стороны, свято место пусто не бывает, найдутся футболисты, которые смогут его заменить в плане игрока, но не фигуры. Может быть, найдутся менее качественные футболисты, но тоже добротные», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также заявил, что любой футболист должен расти и погружаться в зону дискомфорта.

«В Европе Малкому снова нужно будет доказывать свою состоятельность, тем более там много таких футболистов, как он. Любому шанс можно давать после ухода Малкома, все зависит от трансферной политики и от состава на следующий сезон. Бакаев, к примеру, футболист, который должен постоянно играть. Сейчас, если он начнет больше получать игровой практики, то он останется в «Зените». В ином случае он будет принимать решение, второй год Зелимхану сидеть будет тяжело. Он футболист, жаждущий игры», — добавил Семшов.

Ранее европейские СМИ сообщали об интересе к Малкому со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 25 матчей в РПЛ, отметившись 22 голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 27 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-malkom-v-evrope-ne-poteryaetsya-a-dobavit-potomu-chto-u-nas-on-chuvstvuet-sebya-silnee-drugikh-248155/
Игорь Семшов
Малком Филипе (Малком)
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