Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:48

Семшов считает, что «Ростов» даст бой «Зениту» в предстоящем матче

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что футболисты «Ростова» навяжут борьбу «Зениту» в матче 23-го РПЛ.

«Матч привлекает интерес, тем более игра в Ростове-на-Дону, я уверен, что «Ростов» даст бой «Зениту». «Ростов» борется за вторую строчку в чемпионате России, последняя игра показала, что у команды сильный характер. Для Ростова-на-Дону это праздник, когда приезжает такая сильная команда, как «Зенит». Поэтому я думаю, что у команды есть настрой отобрать очки, чтобы бороться за второе место», — приводит ТАСС слова Семшова.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.

Источник: https://tass.ru/sport/17526015
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
«Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?
Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда
С Бузовой требуют взыскать $1 млн в связи с отказом рекламировать вино
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Агент Мойзеса заявил, что надеется на старт переговоров по выкупу футболиста в ближайшее время
Пономарев — о матче ЦСКА — «Урал»: «Думаю, армейцы выиграют. Один мяч забьют и не пропустят»
Агент Мантуана заявил, что «Зенит» не ведет переговоров о выкупе игрока у «Коринтианса»
Стипиди: «Талалаев закрутит гайки среди футболистов «Химок», между которыми сейчас идет разброд и шатание»
Силкин считает, что в российском футболе исчезает соревновательный момент
Кузнецов: «Не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» остались в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин назвал Пиняева, Сперцяна и Захаряна главными талантами РПЛ

Пономарев — о матче ЦСКА — «Урал»: «Думаю, армейцы выиграют. Один мяч забьют и не пропустят»