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Сегодня, 18:07

Семшов считает, что Шунин может пригодиться любому клубу РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов заявил, что вратарь Антон Шунин может пригодиться любому клубу РПЛ.

«Когда-то приходит конец карьеры или пребывания в одном и том же клубе. Да, Антон молодец, провел всю карьеру в «Динамо», это его выбор, насколько хорош или нет, решает только он. Наверное, «Динамо» делает уже ставку на других, клуб предложил ему войти в структуру в какой-то должности, но это решение только за Антоном. Но, безусловно, он войдет в историю «Динамо», так как карьера была в одном клубе.

Я считаю, что он может быть востребован в любом клубе премьер-лиги, плюс это российский голкипер. У него хороший уровень, стабильность. Да, бывают ошибки, но без них никто не играет, он приносил «Динамо» в прошлом сезоне много пользы», — приводит слова Семшова ТАСС.

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта. Вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.

Источник: ТАСС
Антон Шунин
Игорь Семшов
ФК Динамо (Москва)
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