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Сегодня, 14:30

Семшов: «Соболев пока точно не в форме»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о физической готовности нападающего петербургского клуба Александра Соболева.

«Пока Соболев точно не в форме. Он очень много пропустил. Чтобы оценить его форму, нужно, чтобы прошло 3-4 тура. Тогда можно будет посмотреть, какую форму он обретет и насколько будет полезен «Зениту». Безусловно, на его игре сказывается долгое отсутствие игровой практики», — сказал Семшов «СЭ».

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он провел 2 матча во всех турнирах, сделав 1 голевую передачу.

Александр Соболев
Игорь Семшов

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