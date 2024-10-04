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Семшов: «Травма выбила Глушенкова из колеи и игрового ритма. Любая пауза влияет на игрока»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» высказался о травме Максима Глушенкова, полученной в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1) 

«Травма выбила Глушенкова из колеи и игрового ритма. Сейчас он снова будет без игровой практики из-за повреждения. Только через работу и желание он может выйти на тот же уровень.

Игры — основной показатель, по которому судят футболиста. Тренироваться можно вечно, быть лучше партнеров, но если ты в играх не показываешь, на что способен, добиться успеха тяжело. Любой простой влияет на игрока. Ему нужно набирать форму. Нужно понимать, что в «Зените» время на раскачку никто давать не будет», — сказал Семшов «СЭ». 

В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Игорь Семшов
Максим Глушенков

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