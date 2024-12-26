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Сегодня, 20:15

Семшов: «Для нормального продолжения карьеры Тюкавин должен закончить сезон в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Думаю, что для нормального продолжения карьеры Тюкавин должен закончить чемпионат в России, а дальше принимать решение. Если он решит переехать, у него будет время для адаптации. Созрел ли он? Дело в наличии предложения, а уровень его мастерства позволяет. Но чем раньше ты уедешь, если ставишь такую цель, тем раньше адаптируешься и будешь играть», — сказал Семшов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 22-летний форвард провел 21 матч за бело-голубых во всех турнирах, забил 8 голов и сделал результативную передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Игорь Семшов
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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