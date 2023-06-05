Семшов считает, что в ближайшие 3-4 года с «Зенитом» будет нереально бороться за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о том, как долго петербургский клуб будет доминировать в РПЛ.

«Зенит» имеет хорошие возможности. Если у петербуржцев уйдут одни сильные футболисты, то в команду приедут новые хорошие игроки. Чем сильнее футболист, тем быстрее он сможет адаптироваться к требованиям главного тренера. Поэтому у «Зенита» в ближайшее время не будет никаких проблем. Безусловно, в хороших командах всегда будет спрос на игроков, которые у них есть. Будет ли тяжелее «Зениту» в борьбе за чемпионство, если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо и Вендел? В ближайшие 3-4 года с петербуржцами будет нереально бороться за золотые медали. У «Зенита» слишком хорошие приобретения. У других клубов тоже есть покупки, но у сине-бело-голубых их больше", — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.