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Сегодня, 19:05

Семшов считает, что в ближайшие 3-4 года с «Зенитом» будет нереально бороться за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о том, как долго петербургский клуб будет доминировать в РПЛ.

«Зенит» имеет хорошие возможности. Если у петербуржцев уйдут одни сильные футболисты, то в команду приедут новые хорошие игроки. Чем сильнее футболист, тем быстрее он сможет адаптироваться к требованиям главного тренера. Поэтому у «Зенита» в ближайшее время не будет никаких проблем. Безусловно, в хороших командах всегда будет спрос на игроков, которые у них есть. Будет ли тяжелее «Зениту» в борьбе за чемпионство, если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо и Вендел? В ближайшие 3-4 года с петербуржцами будет нереально бороться за золотые медали. У «Зенита» слишком хорошие приобретения. У других клубов тоже есть покупки, но у сине-бело-голубых их больше", — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-v-blizhaishie-3-4-goda-s-zenitom-budet-nerealno-borotsya-za-chempionstvo-256519/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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