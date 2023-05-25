Семшов считает, что «Зенит» не станет препятствовать переходу Вендела в европейский клуб

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому».

«Прежде всего, важную роль будет играть желание самого футболиста уйти. Понятно, почему легионеры «Зенита» хотят покинуть клуб — это еврокубки. Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать. Если Вендел захочет остаться в «Зените», значит клуб его сохранит. В данной ситуации «Зенит» ко всему готов, потому что такие разговоры и про Малкома ходят. «Зенит» тратил деньги, покупая этих бразильцев. Наверное, клуб захочет на них заработать, тем более Малком провел хороший сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за петербургскую команду во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. Ранее бразильский футболист играл в составе «Спортинга» и «Флуминенсе».