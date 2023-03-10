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Сегодня, 00:31

Семшов: «Кузяев — футболист уровня европейских чемпионатов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов считает, что полузащитник Далер Кузяев мог бы проявить себя в европейских чемпионатах.

«Кузяев для «Зенита» — ключевой игрок, он неплохо себя проявляет в Санкт-Петербурге. Но, если у Далера есть желание попробовать в Европе и там есть варианты, то это было бы неплохо, он бы там не затерялся. Кузяев — футболист уровня европейских чемпионатов. Он может играть на разных позициях, дисциплинирован, что важно для зарубежных тренеров. С помощью своих качеств Далер не затеряется. Понятно, что не в топ-клубе, но в середняке испанского или итальянского чемпионата он может играть. Тем более Головин и Миранчук показали, что мы можем в выступать в Европе не на последних ролях. Не думаю, что пример Дзюбы показал, что нечего ездить в Турцию. Есть еще Оздоев, который показывает, что главное — доверие тренера, это немаловажно для любого футболиста», — цитирует Metaratings.ru Семшова.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-kuzyaev-ne-zateryalsya-by-v-evrope-emu-stoit-poprobovat-sebya-v-drugom-chempionate-234189/
Далер Кузяев
Игорь Семшов
Футбол
ФК Зенит
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