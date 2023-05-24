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Семшов — о «Динамо»: «Не исключено, что проблема в руководстве и в каких-то решениях Бувача»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о проблемах бело-голубых в текущем сезоне.

«Динамо» гнет свою линию с иностранными тренерами давно, но им надо понять, в какую сторону они развиваются. К сожалению, бело-голубые в последнее время выступают то хорошо, то плохо. Им нужна стабильность, тогда придет результат. Не исключено, что проблема в руководстве, в каких-то решениях Бувача. Нужно по всем направлениям покопаться и понять, почему нет результата, а не все сваливать на тренера. Согласен, что футболисты у «Динамо» хорошие, они не враги себе и хотят бороться за высокие места. Но нужно понять, почему так. Не думаю, что когда Йоканович приходил в клуб, команда была хуже, чем при Шварце. Не верю, что Славиша требовал от игроков что-то неимоверное, что они не могут выполнить», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить сербский специалист Марко Николич.

По итогам 28 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-ne-isklyucheno-chto-problema-dinamo-v-rukovodstve-i-v-resheniyakh-buvacha-253606/
Игорь Семшов
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