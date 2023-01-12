Семшов: «Если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что игра сине-бело-голубых без бразильских легионеров была бы совсем другой.

«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда. На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе. Мы это видели в осенних матчах, когда те же Малком и Клаудиньо в одиночку могли вытащить игру.

Да, наши футболисты помогают в какой-то степени, но пока лидерские качества бразильцев проявляются больше, чем у наших игроков. Если убрать легионеров, то, может быть, кто-то из российских футболистов станет лидером. Но, к сожалению, без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет", — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

В этом сезоне за «Зенит» сыграли семь игроков из Бразилии: Иван Куарежма, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком.