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Сегодня, 03:23

Семшов: «Если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что игра сине-бело-голубых без бразильских легионеров была бы совсем другой.

«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда. На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе. Мы это видели в осенних матчах, когда те же Малком и Клаудиньо в одиночку могли вытащить игру.

Да, наши футболисты помогают в какой-то степени, но пока лидерские качества бразильцев проявляются больше, чем у наших игроков. Если убрать легионеров, то, может быть, кто-то из российских футболистов станет лидером. Но, к сожалению, без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет", — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

В этом сезоне за «Зенит» сыграли семь игроков из Бразилии: Иван Куарежма, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-esli-ubrat-brazilcev-iz-zenita-to-u-peterburzhcev-budet-obychnaya-komanda-219167/
Игорь Семшов
Футбол
ФК Зенит
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