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Семшов заявил, что атака «Зенита» играет обреченно

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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов объяснил причина безвыигрышной серии сине-бело-голубых. В субботу, 11 мая, «Зенит» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ. Петербургская команда продлила серию без побед в чемпионате до четырех матчей.

«Конечно, результат «Зенита» был неожиданным, так как команда ведет борьбу за чемпионство, четвертый матч подряд не может победить соперника, особенно на своем поле, — сказал Семшов. — Наверное, «Зенит» должен был действовать немного агрессивнее, чтобы добиться нужного результата. Пока есть такая ситуация, динамовцы должны держать все в своих руках, чтобы все зависело только от них, вчера в драматичном матче они вырвали нужную победу. Характер и сплоченность команды повлияли на этот результат. Теперь, конечно, все в руках «Динамо», несмотря на матч с «Краснодаром», но гандикап в два очка от «Зенита» вполне позволяет команде сделать все, чтобы стать чемпионом. Если брать последние матчи «Зенита», то страдает качество игры. Сейчас нет целостной игры. Какая-то обреченность или скудность моментов впереди», — приводит слова Семшова ТАСС.

«Динамо» лидирует с 53 очками. Вторым идет «Зенит» (51 очко), на третьей позиции располагается «Краснодар» (50).

Источник: ТАСС
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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