Семшов заявил, что игроки «Зенита» стали выглядеть менее агрессивно в матчах

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Бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов заявил, что игроки «Зенита» в последних матчах не выглядят в атаке так же агрессивно, как раньше.
«Думаю, последние пять-шесть матчей показывают, что у «Зенита» нет агрессии, последнего паса. Команда практически не создает моменты. Давно не было такого «Зенита», который так неагрессивно действовал впереди. Да, можно проиграть, но при этом ты создаешь моменты. В последних матчах им это не удалось сделать», — цитирует Семшова ТАСС.
Основное время встречи завершилось вничью (0:0). В серии пенальти армейцы уступили «Зениту» и вылетели из турнира.