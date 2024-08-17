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Сегодня, 15:00

Семшов: «Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Как вы смотрите на историю вокруг Александра Соболева?

— Не знаю всей ситуации. Но «Спартаку» он еще мог бы принести пользу. Что будет в другом клубе — вопрос.

— Вы верите, что Соболев нужен такому «Зениту»?

— Может быть, до начала чемпионата был нужен. Сейчас, когда сезон уже идет, — вопрос. Как и то, хочет ли сам Соболев в «Зенит».

— Судя по всему, хочет. Но «Зенит» хорошо справляется и без него.

— Соболев уже адаптировался в «Спартаке», и, может быть, ему легче оставаться. Опять же, вопрос, хочет ли он сам переходить? Может быть, для того чтобы немного взбодрить карьеру... Думаю, в ближайшее время все решится.

— Вы понимаете, почему Соболев так ведет себя в этой ситуации?

— Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает.

— Неужели он не понимал, чем все это обернется?

— Мы не знаем всей сути. Это решение клуба и игрока. А мы можем только наблюдать, чем все закончится.

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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