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Сегодня, 13:35

Семшов заявил, что «Ростов» заслуживает быть в тройке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер второлиговой «Чайки» Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча «Ростов» — «Зенит» (0:0).

«Когда приезжает «Зенит», соперник включает режим доказать, что он не хуже. «Ростов» вчера показал хорошие качества, неплохо действовал в первом тайме. У «Зенита» было достаточно моментов, но не забываем, что и у «Ростова» были подходы. Игра удалась. «Зенит» сейчас играет с запасом. Команда Карпина оставляет приятные впечатления, тем более играет много молодых футболистов. В таких матчах ближе к победе та команда, которая реализует свои моменты. «Зенит» упустил несколько хороших шансов, но и у «Ростова» был момент у Терентьева в концовке игры. «Ростов» доказал, что не так страшен черт, как его малюют. Способен ли «Ростов» стать вторым по итогам сезона? Все шансы есть. Многое зависит от того, как пройдут матчи с прямыми соперниками. «Ростов» заслуживает быть в тройке. Важна еще скамейка», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Отрыв «Зенита» от «Ростова» составляет 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-rostov-zasluzhivaet-by-t-v-trojke-i-u-nego-est-vse-shansy-stat-vtory-m/
Игорь Семшов
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