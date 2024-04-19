Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Семшов заявил, что «Спартак» должен заключить новый контракт с Джикией

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов считает, что «Спартак» должен заключить новый контракт с защитником команды Георгием Джикией.

«Стоит ли «Спартаку» продлевать контракт с Джикией? В данной ситуации — да. Результаты неудачные, на поле не хватает дядьки, наставника. Если мы начнем смотреть, кто лидер в «Спартаке», мы никого не выделим. Кто-то должен завести команду, подбодрить своими действиями. Понятно, что Джикия долго не играл, он не в тонусе. Ну, ничего, на то он и профессионал, чтобы в любой момент проявить себя. Если Георгию будут больше доверять, он быстро поймает игровой ритм», — заявил Семшов в интервью «КП Спорт».

Джикия вышел на поле в ответной игре 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (0:0).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/semshov-obyasnil-pochemu-spartak-dolzhen-perepodpisat-kontrakt-s-dzhikiei/
Георгий Джикия
Игорь Семшов
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
Gracenote: США выиграют медальный зачет Олимпиады-2024
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник ЦСКА Агапов не считает себя талисманом клуба

Зарема Салихова: «Воскресный матч — последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в «Спартак»