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Сегодня, 11:55

Семшов: «Сталкивался с газоном в Сочи еще будучи помощником главного тренера «Химок», поле было не лучшего качества»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о плохом состоянии газона на стадионе «Фишт», на котором «Сочи» играет свои домашние матчи.

«Я сталкивался с газоном в Сочи еще будучи помощником главного тренера «Химок». Мы играли там примерно в это же время и поле было не лучшего качества. Думаю, что это сказывается на игре и «Сочи», и приезжих команд. Тем более это южный регион и поля в данных погодных условиях должны быть хорошего качества. Нужно ли дальше принимать матчи на этом стадионе, будут решать агрономы. Убить поле совсем — нехорошо для «Сочи», потому что команда все равно будет там играть и проводить домашние матчи», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

Ранее комиссия РПЛ посетила арену «Фишт» для оценки возможности проведения на ней матчей чемпионата России.

По итогам 6 туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-ya-stalkivalsya-s-ne-luchshim-gazonom-v-sochi-eshyo-buduchi-pomoshnikom-glavnogo-trenera-khimok-278565/
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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Краснодар – Спартак
 - : -
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Оренбург – Сочи
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3.09 15:15
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