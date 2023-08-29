Семшов: «Сталкивался с газоном в Сочи еще будучи помощником главного тренера «Химок», поле было не лучшего качества»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о плохом состоянии газона на стадионе «Фишт», на котором «Сочи» играет свои домашние матчи.

«Я сталкивался с газоном в Сочи еще будучи помощником главного тренера «Химок». Мы играли там примерно в это же время и поле было не лучшего качества. Думаю, что это сказывается на игре и «Сочи», и приезжих команд. Тем более это южный регион и поля в данных погодных условиях должны быть хорошего качества. Нужно ли дальше принимать матчи на этом стадионе, будут решать агрономы. Убить поле совсем — нехорошо для «Сочи», потому что команда все равно будет там играть и проводить домашние матчи», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

Ранее комиссия РПЛ посетила арену «Фишт» для оценки возможности проведения на ней матчей чемпионата России.

По итогам 6 туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 6 очков.