Семшов заявил, что у «Динамо» несбалансированный состав

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов оценил игру «Динамо» и «Зенита» (1:3) в их очном матче чемпионата.

«Получился хороший матч. «Динамо» в первом тайме хорошо действовало, имело преимущество, но пенальти на последних минутах игру изменил. Во второй половине игра пошла на встречных курсах. «Зенит» вел в счете, а «Динамо» хотело отыграться. Бело-голубым получилось забить один гол, но потом «Зенит» был ближе к третьему мячу, чем «Динамо» ко второму. Какие перспективы у нынешнего «Динамо»? Им надо закончить сезон, а потом руководство будет решать, какие цели и задачи поставить в следующем розыгрыше чемпионата. Сейчас у «Динамо» несбалансированный состав. Сначала играют одни футболисты, потом другие. Тяжело быстро построить ту команду, которую хочет видеть Йоканович. Каждый тренер хочет трансферы. Команда долго привыкает к требованиям нового тренера», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По итогам матча «Зенит» оторвался от «Ростова» на 12 очков, а «Динамо» пока осталось на пятом месте.