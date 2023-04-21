Семшов заявил, что в матче «Зенит» — «Динамо» победит более везучий

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» встретится с московским «Динамо».

«Любая команда, которая проигрывает в кубке и вылетает из него, захочет забыть этот результат и изменить его в следующей игре с командой-обидчицей. Тем более «Зенит» сейчас потерял очки в Ростове. Многие считают, что бело-голубые сейчас не в лучшей форме, но они вырвали победу у нижегородцев в последнем туре. Команда приедет в Питер в приподнятом настроении и может показать хороший футбол. Думаю, матч будет результативным, будет ли в итоге победитель, трудно сказать. Хочется, чтобы игра была открытой и команды не боялись играть, кружились бы по-футбольному. Потому что для любого футболиста главное событие не тренировка, а конкретный матч чемпионата. Думаю, больше двух мячей будет забито в этой игре, а победит тот, кому сильнее повезет», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 22 апреля. Главный арбитр встречи Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.