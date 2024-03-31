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31 марта, 17:20

Сенников: «Краснодар» устроит либо первое место, либо никакое»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Две интересные команды. Интересные и по составу, и по задачам. Конечно, оба клуба неудачно стартовали этой весной. Жду открытый футбол и много моментов. «Быкам» уже нечего терять. Их устроит либо первое место, либо никакое. У нас сейчас есть только первое место», приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Локомотив» располагается на 6-й строчке (32 очка).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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