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29 марта, 20:40

Сенников: «Дзюба — нападающий номер один в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос о том, не превратился ли 35-летний форвард Артем Дзюба в обузу для железнодорожников.

«Он не только один играет. Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В этом сезоне Дзюба провел 24 матча за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024-го и будет автоматически продлен еще на год, если он сделает 10 результативных действий в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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