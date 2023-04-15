Сенников назвал Оренбург фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед ближайшим матчем между железнодорожниками и «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Раз «Оренбург» играет дома, то он является фаворитом. Синтетическое поле играет ему на руку. Команда к нему привыкла, так еще и поддержка болельщиков. Последний матч «Оренбурга» с «Ростовом», в составе которого не было Уткина и Глебова, показал, что на таких полях можно играть вничью и без лидеров. Тут все зависит от игроков и их настроя. Карпин сказал, что его не устроило качество поля? Все приезжают туда и играют по-разному. Кто-то жалуется. «Спартак» приезжал туда и проиграл, «Краснодар» и «Сочи» тоже. Там в целом не очень просто играть — команда со своей тактикой и настроем, в атаке есть хорошие игроки. Но и против «Оренбурга» можно играть», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.