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Сенников: «Думаю, «Рубин» — стабильный середняк нашего чемпионата»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Рубина» Дмитрий Сенников оценил игру казанской команды в чемпионате России-2024/25.

Казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 9 матчах.

«Прошлый сезон команда провела хорошо. В летнее трансферное окно клуб взял много ребят, которые здорово себя проявили. Сейчас «Рубин» идет нестабильно. Но Рашид Рахимов — опытный тренер. Он очень хорош в тактике, знает сильные стороны своей команды.
Думаю, «Рубин» — стабильный середняк нашего чемпионата. Должен занять восьмое или десятое место. Конечно, в отдельном матче казанцы могут обыграть топ-клуб, но рассчитывать на то, что «Рубин» окажется выше московских команд, «Зенита» и «Краснодара» не приходится», — приводит Metaratings слова Сенникова.

«Рубин» проведет следующий матч 27 сентября на выезде против «Факела».

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