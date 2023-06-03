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Сегодня, 22:50

Сенников назвал удовлетворительным выступление «Локомотива» в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре железнодорожников в завершившемся сезоне.

«Локомотив» выступил удовлетворительно в этом сезоне. Все-таки сумели подняться в первую восьмерку. Вторая часть чемпионата дала надежду на светлое будущее. Было сложное время. Самое главное, были вовремя приняты меры, и «Локомотив» даже стал боеспособен в борьбе за чемпионство. Если бы чемпионат начался весной, то «Локомотив» был бы в лидерах РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также он ответил на вопрос, сильно ли форвард Артем Дзюба помог «Локомотиву».

«Конечно. Когда Артем находился на поле, команда играла по-другому, более остро. Дзюба отвлекает на себя внимание. В игре с «Торпедо» он не забил, хотя имел очень много моментов. Артем очень полезно играет», — добавил специалист.

«Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России по итогам сезона, набрав 45 очков за 30 туров.

Дзюба выступает за московскую команду с февраля 2023 года. В РПЛ он провел 11 матчей, отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-vy-stupil-udovletvoritel-no-v-chempionate-dzyuba-ochen-sil-no-pomog-komande/
Артем Дзюба
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