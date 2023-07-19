Сенников не считает Дзюбу главным козырем «Локомотива» в атаке в новом сезоне РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников не считает Артема Дзюбу главным козырем атаки железнодорожников в новом сезоне РПЛ.

«Думаю, основная ставка «Локомотива» в предстоящем сезоне будет сделана не на Дзюбу. Дзюба — это связующее звено команды, но он не главный козырь. «Локомотив» сейчас делает ставку на быстроту переходов из обороны в атаку. Козырем будут быстрые фланговые игроки и игроки центра поля. Дзюба будет наконечником, который завершает атаки, но не мотором команды», — цитирует Сенникова betonmobile.ru.

В минувшем сезоне РПЛ 34-летний Артем Дзюба провел 11 матчей за «Локомотив», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.