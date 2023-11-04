Сенников не видит смысла «Локомотиву» покупать Конате

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в стан красно-зеленых.

«Конате — хороший нападающий, который уже себя зарекомендовал. «Локомотив» играет по схеме с таким форвардом. Понятно, что Дзюба не может играть вечно, то Конате на его место хорошо подходит. Он подходит по типажу, только еще может убежать с центра поля, в плане скорости он превосходит Дзюбу. Если Артем на своем уровне поиграет еще год, то дальше будет все тяжелее и тяжелее. Поэтому «Локомотиву» приходится искать нападающего. У «Локомотива» не критическая ситуация, чтобы сейчас покупать Конате. Грамотно сейчас будет дождаться окончания его контракта. Но также кто-то из других клубов может опередить. Но я не вижу смысла «Локомотиву» тратить финансы на него», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне 25 летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 18 матчей и забил 6 голов.

Ранее агент Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболист не будет продлевать контракт с грозненским клубом.