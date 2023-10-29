Сенников объяснил низкую результативность Дзюбы в этом сезоне

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о результативности Артема Дзюбы в этом сезоне.

«У него есть моменты, если посмотреть матчи, то он пока не может забить. У «Локомотива» в последних двух играх ноль в нападении. В целом не идет игра в атаке. До этого Дзюба хорошо ассистировал. Понятно, что на нем сосредоточено большое внимание. Поэтому сейчас забивают другие игроки», — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

35-летний Дзюба в этом сезоне провел 14 матчей за «Локо», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.