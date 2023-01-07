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Сегодня, 19:50

Сенников оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

«С таким составом и инфраструктурой «Локомотив» должен остаться в РПЛ. У команды с этим не должно быть никаких проблем. Есть опасения, что железнодорожники останутся в зоне стыковых матчей. В чемпионате два явных аутсайдера — «Химки» и «Торпедо». Им будет очень тяжело спастись», — сказал Сенников «РБ Спорт».

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Напомним, после 17 туров «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-ne-vy-letit-iz-rpl-no-mozhet-ostat-sya-v-zone-sty-kovy-h-matchej/
Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
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