Сенников оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

«С таким составом и инфраструктурой «Локомотив» должен остаться в РПЛ. У команды с этим не должно быть никаких проблем. Есть опасения, что железнодорожники останутся в зоне стыковых матчей. В чемпионате два явных аутсайдера — «Химки» и «Торпедо». Им будет очень тяжело спастись», — сказал Сенников «РБ Спорт».

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Напомним, после 17 туров «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.