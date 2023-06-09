Сенников — о слитых интимных видео Дзюбы: «Не понимаю, кто это смотрит?»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новые публикации интимных видео с участием нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Все понимают, что слитые видео Дзюбы — это дело одного времени. Мне кажется, что это все давно обсудили, и сейчас уже я не вижу особой проблемы. Понятно, что это неприятно. Не понимаю, кто это смотрит? Когда Артем был в «Зените», это же никак не повлияло на клуб. Такое бывает, с каждым случается, что какая-то интимная история выходит за рамки. Не знаю, кто это делает, обиженные люди. Считаю, что все это некрасиво», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, аккаунт которой могли взломать.