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4 марта, 23:55

Сенников ожидает, что «Локомотив» поднимется в восьмерку лучших к концу сезона в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, как команда проведет остаток сезона-2022/23.

«Я жду, что «Локомотив» выберется из стыковых матчей и поднимется как минимум в восьмерку. Для этого есть все предпосылки. Состав сейчас достаточно укомплектованный, уровень футболистов высокий. Оставалось только наладить игру. Проверка на серьезном сопернике, я имею в виду «Спартак», показала, что «Локомотив» явно прибавил», — приводит Metaratings слова Сенникова.

После победы над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре РПЛ «Локомотив» поднялся на 13-е место в турнирной таблице с 16 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-zhdu-chto-lokomotiv-podnimetsya-kak-minimum-v-vosmyorku-232873/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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