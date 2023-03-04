Сенников ожидает, что «Локомотив» поднимется в восьмерку лучших к концу сезона в РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, как команда проведет остаток сезона-2022/23.

«Я жду, что «Локомотив» выберется из стыковых матчей и поднимется как минимум в восьмерку. Для этого есть все предпосылки. Состав сейчас достаточно укомплектованный, уровень футболистов высокий. Оставалось только наладить игру. Проверка на серьезном сопернике, я имею в виду «Спартак», показала, что «Локомотив» явно прибавил», — приводит Metaratings слова Сенникова.

После победы над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре РПЛ «Локомотив» поднялся на 13-е место в турнирной таблице с 16 очками.