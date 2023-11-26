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Сегодня, 18:40

Сенников: «Высказывание Галактионова после матча — просто эмоции, я понимаю его»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о высказывании главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Высказывание Галактионова после матча — просто эмоции. Я понимаю его, хоть и понятно, что где-то нужно сдержаться. Но игроки же тоже бывает не сдерживаются. В этом матче «железнодорожники» должны были побеждать, а в конце все пошло не так. Тренеры также переживают, как и футболисты. Реакция Галактионова даже, наверное, не из-за пенальти, понятно, что он был. Непонятно, почему судья добавил еще полторы минуты к добавленному времени. Вот это загадка. Он добавил шесть минут, они закончились, давай сигнал об окончании матча! Была одна небольшая задержка только, это максимум 30 лишних секунд», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Во время интервью после окончания игры в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этой встрече. «Локомотив» с 25 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. 3 декабря железнодорожники сыграют против «Зенита».

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-vyskazyvanie-galaktionova-na-intervyu-emocii-ya-ponimayu-ego-309325/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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