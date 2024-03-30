Сенников поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ.

«Зенит» зимой серьезно укрепился и уже вышел вперед. Но питерцы еще будут играть с «Краснодаром» и с «Динамо», с другими сильными командами. Лидер тоже теряет очки, «Краснодар» может этим воспользоваться. Единственное, у южан нет права на ошибку. Им вообще нельзя проигрывать. Я пока не хороню чемпионскую интригу", — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».