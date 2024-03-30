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30 марта, 20:16

Сенников поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ.

«Зенит» зимой серьезно укрепился и уже вышел вперед. Но питерцы еще будут играть с «Краснодаром» и с «Динамо», с другими сильными командами. Лидер тоже теряет очки, «Краснодар» может этим воспользоваться. Единственное, у южан нет права на ошибку. Им вообще нельзя проигрывать. Я пока не хороню чемпионскую интригу", — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (39) идет вторым, «Динамо» (38) — на третьей строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604347_sennikov_ya_poka_ne_horonyu_chempionskuyu_intrigu_v_rpl
Дмитрий Сенников
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