Сенников поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ

30 марта, 20:16
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ.
«Зенит» зимой серьезно укрепился и уже вышел вперед. Но питерцы еще будут играть с «Краснодаром» и с «Динамо», с другими сильными командами. Лидер тоже теряет очки, «Краснодар» может этим воспользоваться. Единственное, у южан нет права на ошибку. Им вообще нельзя проигрывать. Я пока не хороню чемпионскую интригу", — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (39) идет вторым, «Динамо» (38) — на третьей строчке.