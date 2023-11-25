Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:17

Сенников: «Крыльям Советов» повезло, но это чистый пенальти»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал концовку матча между железнодорожниками и «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура РПЛ (3:3).

«Наверное, «Локомотив» не доиграл эти минуты. Получается, что рано бросили играть. «Крылья» который раз показывают, что последние минуты могут быть интересными, особенно на своем поле. Мы помним, когда коллектив выигрывал на последних минутах и играла вничью. Эта та команда, которая играла с азартом до конца», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Также он высказался о назначенном пенальти в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Мяч был в неудобной позиции. Я бы сказал, что тут «Крыльям» повезло, что мяч в руку попал. Сложно винить в этом Морозова. Понятно, что он мог куда-то вверх убрать эту руку. Получается, что игрок самарских «Крыльев» играет боком, у него нет руки, а у футболиста «Локомотива» — рука. Защитник зажал этот мяч, получился чистый пенальти. Просто повезло в этом эпизоде», — добавил специалист.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают третье место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».

Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
«Балтика» — «Спартак»: перерыв в матче увеличили, чтобы очистить штрафные от снега
Карраскаль: «Никогда не было конфликтов в ЦСКА, рад был со всеми увидеться»
Гуренко: «Локомотив» слишком рано уверовал в победу. За это и поплатился»
Мостовой — о поле в Калининграде: «Мяч просто не разглядеть!»
Файзуллаев — о своей результативности: «Хочу, чтобы команда побеждала»
Матч «Балтика» — «Спартак» продолжится, несмотря на погодные условия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Пивоваров — о победе «Динамо»: «Счет мог бы быть и покрупнее»

Личка: «Карраскаль и Бальбуэна приехали и спали два дня, но готовы были играть с ЦСКА»