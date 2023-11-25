Сенников: «Крыльям Советов» повезло, но это чистый пенальти»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал концовку матча между железнодорожниками и «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура РПЛ (3:3).

«Наверное, «Локомотив» не доиграл эти минуты. Получается, что рано бросили играть. «Крылья» который раз показывают, что последние минуты могут быть интересными, особенно на своем поле. Мы помним, когда коллектив выигрывал на последних минутах и играла вничью. Эта та команда, которая играла с азартом до конца», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Также он высказался о назначенном пенальти в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Мяч был в неудобной позиции. Я бы сказал, что тут «Крыльям» повезло, что мяч в руку попал. Сложно винить в этом Морозова. Понятно, что он мог куда-то вверх убрать эту руку. Получается, что игрок самарских «Крыльев» играет боком, у него нет руки, а у футболиста «Локомотива» — рука. Защитник зажал этот мяч, получился чистый пенальти. Просто повезло в этом эпизоде», — добавил специалист.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают третье место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».