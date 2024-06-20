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Сегодня, 20:20

Сенников: «Локомотиву» можно продать Тикнизяна, а Глушенкова тяжело отпускать»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал трансферную кампанию железнодорожников.

В четверг, 20 июня, «Зенит» объявил о переходе форварда «Локомотива» Максима Глушенкова. Также СМИ сообщали о возможном уходе защитника Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Локомотив» должен тоже зарабатывать. Считаю, Тикнизяна можно продать, так как клуб покупал его за пять млн евро. Тяжело отпускать Глушенкова, потому что он один из лидеров. Но в этом тоже есть финансовая выгода. Может ли кто-то в «Локомотиве» заменить Максима? Придет Салтыков, есть Батраков. В клубе выступают молодые ребята, которые заменят Глушенкова. «Локомотив» в любом случае будет бороться за медали», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

По итогам сезона-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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