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Сегодня, 17:31

Сенников: «Надежд на чемпионство «Спартака» мало»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о выступлении «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

«Он пока играет нестабильно. Но по крайней мере находится вверху турнирной таблицы. И более-менее сейчас борется за первое место. Ему бы немножко стабильности в играх — и тогда, я думаю, он бы шел повыше. Но «Зенит», мне кажется, настолько силен, что мало надежд на чемпионство «Спартака», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Также он ответил на вопрос, находится ли первое место «Краснодара» в чемпионате России под угрозой.

«Чемпионат длинный, даже треть его еще не пройдена. Сейчас рано делать выводы о местах командах, которые идут в диапазоне трех-пяти очков. Но у «Зенита» видна стабильность в игре. Вместе с «Краснодаром» они по игре главные претенденты на золотые медали. Остальные менее стабильно играют, поэтому идут чуть ниже», — добавил специалист.

После восьми туров «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. «Зенит» с 17 очками идет вторым. «Крылья Советов» замыкают тройку лидеров (15 очков). «Спартак» расположился на 6-й позиции (13 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005340376_sennikov_spartak_boretsya_za_pervoe_mesto_no_nadejd_na_chempionstvo_malo
Дмитрий Сенников
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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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