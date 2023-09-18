Сенников: «Надежд на чемпионство «Спартака» мало»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о выступлении «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

«Он пока играет нестабильно. Но по крайней мере находится вверху турнирной таблицы. И более-менее сейчас борется за первое место. Ему бы немножко стабильности в играх — и тогда, я думаю, он бы шел повыше. Но «Зенит», мне кажется, настолько силен, что мало надежд на чемпионство «Спартака», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Также он ответил на вопрос, находится ли первое место «Краснодара» в чемпионате России под угрозой.

«Чемпионат длинный, даже треть его еще не пройдена. Сейчас рано делать выводы о местах командах, которые идут в диапазоне трех-пяти очков. Но у «Зенита» видна стабильность в игре. Вместе с «Краснодаром» они по игре главные претенденты на золотые медали. Остальные менее стабильно играют, поэтому идут чуть ниже», — добавил специалист.

После восьми туров «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. «Зенит» с 17 очками идет вторым. «Крылья Советов» замыкают тройку лидеров (15 очков). «Спартак» расположился на 6-й позиции (13 очков).