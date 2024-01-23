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Сегодня, 19:55

Сенников — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Для всех это удачный трансфер»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о возможном трансфере защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Конечно, Тикнизян — один из лидеров команды. Он набрал хорошую форму, играя в защите, так что Галактионов стал ставить его ближе к атаке. Очень работоспособный. Сейчас он на пике форме. Если «Локомотив» устроит предложение «Зенита», то для сторон это станет удачной сделкой. Во всем мире топ-клубы перекупают игроков у более бедных команд. Естественно, «Локо» брал Тикнизяна с прицелом на перспективу. Но 10-12 млн евро за Наира — это хорошая сумма. Для всех это удачный трансфер», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы обсудить сумму за Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб просит за переход защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005539568_sennikov__o_tiknizyane_v_zenite_dlya_vseh_eto_udachnyiy_transfer
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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