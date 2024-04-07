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Сегодня, 14:32

Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников раскритиковал объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР.

«Вот эти объявления судьями по стадиону, что был фол или пенальти, но об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно! Если бы было подробное объяснение, конкретно, что произошло, то тогда бы стоило, но чтобы было понятно. Но нам же просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?! Это никому ненужная информация, можно было и не говорить. Информация нужна, когда объясняют, почему какое-то решение по, например, пенальти принято», — цитирует Сенникова Legalbet.

С 2024 года судьи матчей РПЛ и FONBET Кубка России начали объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Российский футбольный союз принимает участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
Кубок России
РПЛ
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