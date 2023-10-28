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Сегодня, 15:48

Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Локомотив» — небольшой фаворит. Команда играет стабильнее, и по составу она намного сильнее, чем «Ростов». Но «Ростов» — очень непредсказуемая команда. Она к тому же неплохо играет дома. Тут все будет от настроя зависеть. Интересно еще, как добираться «Локомотив» решил на игру. Дорога тоже влияет, конечно. Но в целом «Локомотив» — фаворит. Но нельзя списывать со счетов «Ростов». Это такая тренерская команда, которая тем более всегда хорошо настраивается на лидеров. Так что «Локомотиву» нужно приложить максимум усилий. Просто так на классе «Ростов» не обыграть", — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После 12 туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005414904_sennikov_lokomotiv_-_favorit_no_nelzya_spisyivat_so_schetov_rostov
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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