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Сегодня, 19:57

Сенников полагает, что в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, какая команда будет лидером после 15-го тура РПЛ.

«Зенит» постепенно догоняет «Краснодар», перед очным матчем между командами будет минимальная разница в очках. Краснодарцы тоже подходят к ответному матчу в интересной форме. «Зенит» с теми же «Крыльями Советов» в Кубке России играл очень тяжело. Думаю, в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит». Команда играет дома, это уже неплохой шанс. У «Краснодара» более сложный график, до Санкт-Петербурга тяжело добираться», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

После 14 туров лидером чемпионата России является «Краснодар» с 31 очком. «Зенит» идет на втором месте (29). Тройку сильнейших замыкает ЦСКА (24).

«Краснодар» и «Зенит» 11 ноября проведут встречу в Санкт-Петербурге в рамках 15-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005437577_sennikov_v_rpl_posle_15_turov_budet_lidirovat_zenit
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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