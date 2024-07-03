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Сегодня, 17:39

Сенников: «За чемпионство с «Зенитом» поборется «Спартак»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников предположил, кто навяжет петербургскому «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Прошлый сезон показал, что многие команды могут что-то противопоставить «Зениту». Сейчас петербуржцы укрепляются для уверенной победы в чемпионате. Будет ли «Динамо» главным конкурентом «Зенита»? Нет. Главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне будет «Спартак». Красно-белые приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля. В первом матче сыграют «Локомотив» и «Акрон».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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