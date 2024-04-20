Сенников: «Локомотив» по-прежнему борется за третье место в РПЛ»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче 25-го тура РПЛ между московским клубом и «Рубином» (1:1).

«Ничья против «Рубина» на выезде — нормальный результат. Жалко, что не смогли выиграть, были моменты. Нужно было дожимать в конце, когда было численное превосходство. «Локомотив» по-прежнему находится в верхней части таблицы, борется за третье место. Я не думаю, что есть какие-то серьезные проблемы. Все команды теряют очки», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет 9-м (33).