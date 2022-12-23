Сенников: «Для «Локомотива» сейчас важнее приобрести защитников, чем игроков атаки»

Сегодня, 16:57
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе вингеров самарских «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в столичный клуб.
— Перспективные достаточно трансферы. Но я считаю, что для «Локомотива» сейчас важнее приобрести защитников, чем игроков атаки. Атакующих в команде достаточно. Просто с ними нужно правильно работать. Эти парни помогут, если выдержат конкуренцию.
— Эти игроки покупаются под основу или на перспективу?
— Их просто покупают, потому что они хорошие футболисты, они себя проявили, в хорошей форме они. Пиняев — на перспективу, помоложе. Глушенков стабильнее Пиняева, от него уже сейчас можно что-то ожидать.
— Стоит ли рассчитывать, что именно эти игроки вернут команду в будущем в еврокубки?
— У команды сейчас основная задача — избежать вылета. Таким образом, «Локомотив» ослабил «Крылья», забрав хороших футболистов. Теперь «Крылья» будут бороться за выживание после таких продаж. А о еврокубках пока не будем говорить, — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».